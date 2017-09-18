السجن 18 عاماً وغرامات مالية بحق فتييْن مقدسييْن بتهمة "طعن مستوطنتيْن"

قناة الأقصى

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة اليوم الاثنين، أحكاماً جائرة بحق ثلاثة أطفال من قرية جبل المكبر بعد أن أدانتهم بطعن مستوطنتيْن و فرضت عليهم غرامات مالية عالية:

الفتى محمد أحمد حسين هلسة (18عاماً) ، والفتىمحمد عرفات عبيدات (17 عاماً) صدر بحقهما حكم بالسجن لمدة 18 عاماً و فرضت على كل منهما غرامة مالية بقيمة 195 ألف شيكل.

وصدر بحق الطفل محمد سمير مشاهرة (18 عاماً) حكماً بالسجن لمدة 25 شهراً.

وكانت سلطات الإحتلال قد إعتقلت الفتيان الثلاثة بتاريخ 19/5/2016 و حولتهم للتحقيق في شرطة المسكوبية بالقدس المحتلة.