تركيا والإمارات ترحبان بإعلان حماس وتدعوان للوحدة والتواصل

قناة الأقصى

رحبت وزارة الخارجية التركية الأحد، بإعلان حركة حماس حلّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة، داعيةً جميع الأطراف المعنية لاقتناص الفرصة الحالية وتحقيق الوحدة في فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن إعلان حماس يعد خطوة مهمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وندعو جميع الأطراف المعنية لاقتناص هذه الفرصة لتحقيق الوحدة بين الأخوة الفلسطينيين.

واعتبرت إعلان حماس ضرورة من أجل انجاز عملية المصالحة، وحل الدولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدةً استمرار دعم أنقرة لعملية المصالحة بين الفلسطينيين في إطار جهودها لتحقيق السلام بالمنطقة.

من جانبه وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، التطورات التي يشهدها قطاع غزة الفلسطيني بالتقارب بين حركتي فتح وحماس بعد إعلان الأخيرة عن حل اللجنة الإدارية، مؤكداً أن "الوقت قد حان للتواصل بين الأطراف بدلاً من المواجهة".

وقال المسؤول الإماراتي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" الاثنين، "التطورات التي تشهدها غزة إيجابية، وحلّ حماس للجنة الإدارية قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح.

وأضاف "آن الأوان لسياسة التواصل بدلاً من سياسة المواجهة".

وكانت حركة حماس أعلنت فجر الأحد، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة بمارس/آذار الماضي؛ وذلك “استجابةً لجهود مصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.

ويأتي حل اللجنة، في إطار جهود تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ العام 2007، بالتزامن مع تواجد وفدين من قيادات حماس وفتح بالعاصمة القاهرة.