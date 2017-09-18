فيسبوك يقدم ميزة مفيدة ينتظرها كل مستخدميه

قناة الأقصى

هل فاض بك الكيل عند تصفح فيسبوك بسبب عشرات المنشورات والتفاصيل التي لا تود أن تراها؟ إذا كانت إجابتك نعم، فالحل قريب جدا عبر ميزة جديدة من عملاق التواصل الاجتماعي.

حسب موقع "تك كرانش" التقني، فإن موقع فيسبوك طور زر "الغفوة" Snooze الذي يتيح حظر ظهور المنشورات الصادرة عن صفحة أو شخص أو مجموعة معينة على الموقع لمدة 24 ساعة أو أسبوع أو شهر.

ويشكل "زر الغفوة" حلا وسطا بين ميزة إلغاء المتابعة unfollow وإلغاء الصداقة بشكل كامل unfriend التي تتخلص من الصديق بشكل كامل.

والفارق بين "زر الغفوة" وإلغاء المتابعة، هي أن الخيار الأول يمنع المشاركات من الظهور على حسابك لفترة مؤقتة، في حين أن الخيار الثاني يلغيها بشكل كامل حتى تعيد المتابعة.

وقد أصبح "زر الغفوة" متوفرا حاليا لبعض الحسابات على فيسبوك، على أن يكون متاحا فيما بعد لبقية أعضاء الشبكة الاجتماعية الذين وصلوا إلى 2 مليار مشترك.

ولاشك أن الميزة الجديدة ستلقى استحسان ملايين المستخدمين، الذين يمضون كثيرا من الوقت على موقع التواصل الاجتماعي يحذفون المنشورات أو يخفونها أو يلغون متابعة الأصدقاء.