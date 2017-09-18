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الأسرى يباركون جهود المصالحة ويدعون للوحدة

الإثنين 18 سبتمبر 2017 11:46 ص بتوقيت القدس المحتلة

الأسرى يباركون جهود المصالحة ويدعون للوحدة

قناة الأقصى

بارك الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال ، جهود المصالحة الفلسطينية في القاهرة، مشيدين بدور مصر في إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة في بيان صحفي، إن الأسرى في سجون الاحتلال باركوا ما تم التوصل إليه في القاهرة كخطوة إيجابية وهامة نحو إنهاء الانقسام.

ودعا الأسرى حركتي فتح وحماس إلى البناء على ما تحقق والمضي قدمًا مع باقي الفصائل الوطنية والإسلامية للوصول إلى تحقيق المصالحة الحقيقية وإنهاء صفحة الانقسام البغيض، "وتحقيق الوحدة الوطنية التي هي مصدر قوتنا نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

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