  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يهدم منزلاً في قرية الزعيّم بالقدس المحتلة

الإثنين 18 سبتمبر 2017 09:04 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يهدم منزلاً في قرية الزعيّم بالقدس المحتلة

قناة الأقصى

هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مبنى سكنياً في قرية الزعيّم قُبالة بلدة الطور/جبل الزيتون في القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وقالت مصادر إن المبنى يعود للمواطن محمد عوض السعيري، فيما ضربت قوات الاحتلال طوقاً عسكرياً محكماً حول ومحيط المبنى قبل وخلال عملية تدمير المبنى.

يذكر أنه يفصل قرية الزعيّم عن القدس مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري وهي ضمن تصنيفات المناطق المُصنّفة "ب" في اتفاقية "أوسلو"، وبالتالي فإن قرارات الترخيص والبناء تصدرها المجالس البلدية التابعة لمديرية الحكم المحلي بمحافظة القدس.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
2

باحثون ومفكرون يدعون لنشر ثقافة مقاومة التطبيع مع الاحتلال
FB_IMG_1505661290937

تدريبات لجيش الاحتلال في محيط غزة غدا
58deb6e3da6c7

إصابة فتى بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال بالضفة المحتلة
التقاط

إصابة ٣ شبان بمواجهات مع الاحتلال شرقي جباليا

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

اعتقالات بمداهمات في الضفة والقدس المحتلتيْن
منذ 43 دقيقة

الأسير أنس شديد مضرب عن الطعام منذ 5 أيام
منذ 40 دقيقة

آلاف المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الإبراهيمي في الخليل
منذ 19 ساعة

أوضاع صحية صعبة يعشها الأسرى بمستشفى الرملة
منذ الأمس

الفصائل الفلسطينية ترحب بخطوات حماس الإيجابية لإنهاء الانقسام
منذ 19 ساعة

ميلادينوف يرحب بإعلان حماس ويدعو لمعالجة الوضع الإنساني بغزة

مقالات

ليست اللجنة الإدارية ولكن نهج عباس الانفرادي

ليست اللجنة الإدارية ولكن نهج عباس الانفرادي

مصطفى الصواف
قبل أن تنفجر القنبلة

قبل أن تنفجر القنبلة

وسام عفيفة
حماس والمزايدة الجهادية

حماس والمزايدة الجهادية

ساري عربي
هنية والمحاور الثلاثة

هنية والمحاور الثلاثة

د. عصام شاور