الاحتلال يهدم منزلاً في قرية الزعيّم بالقدس المحتلة

قناة الأقصى

هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مبنى سكنياً في قرية الزعيّم قُبالة بلدة الطور/جبل الزيتون في القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وقالت مصادر إن المبنى يعود للمواطن محمد عوض السعيري، فيما ضربت قوات الاحتلال طوقاً عسكرياً محكماً حول ومحيط المبنى قبل وخلال عملية تدمير المبنى.

يذكر أنه يفصل قرية الزعيّم عن القدس مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري وهي ضمن تصنيفات المناطق المُصنّفة "ب" في اتفاقية "أوسلو"، وبالتالي فإن قرارات الترخيص والبناء تصدرها المجالس البلدية التابعة لمديرية الحكم المحلي بمحافظة القدس.