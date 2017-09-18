الأسير أنس شديد مضرب عن الطعام منذ 5 أيام

قناة الأقصى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الإثنين، إن الأسير أنس شديد (21 عاما) من بلدة دورا جنوب محافظة الخليل، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم (الخامس) على التوالي، ضد اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير شديد بتاريخ 14/6/2017 بعد استدعائه للمقابلة في مركز الارتباط الصهيوني بالخليل وصدر بحقه قرار بالاعتقال الإداري لستة أشهر.

وذكرت الهيئة، أن الأسير شديد اعتقل عدة مرات وتم تحويله للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة، الأمر الذي دفعه سابقاً إلى خوض إضراب عن الطعام استمر لـ 88 يومًا بشكل متواصل، وكان مهددا بفقدان الذاكرة والشلل، احتجاجًا على اعتقاله الإداري التعسفي.

كما بينت، أن الأسير شديد يقبع حاليا في عزل سجن هداريم.