اعتقالات بمداهمات في الضفة والقدس المحتلتيْن

قناة الأقصى

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات ببلدات وقرى الضفة والقدس المحتلتيْن.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمتها لبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين سائد محمد سويدان، وأسيد عبد القادر سويدان وفتشوا منزليهما ونقلوهما إلى جهة مجهولة.

كما داهموا منزل المواطن إسماعيل البم وفتشوه ونكلوا بعائلته، إضافة إلى اقتحام أكثر من 20 منزل في إطار عمليات تفتيش مستمرة تقوم بها قوات الاحتلال وطالت على فترات جميع منازل البلدة.

وفي ضواحي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فارس مخيمر عقب اقتحامها مخيم شعفاط شمال شرق القدس والشاب مصطفى كاشور عقب مداهمة منزله في بلدة العيساوية.

وتمت عمليات اقتحام لمدينة لخليل وسط احتفالات صاخبة للمستوطنين في الحرم الابراهيمي ودهم عدة منازل فيها واقتحام مخيم العروب شمال المدينة.

كما اقتحمت قوة عسكرية قرية كوبر شمال مدينة رام الله واقتحمت عددًا من المنازل واعتقلت خمسة شبان وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأفاد شهود عيان أن أكثر من عشر دوريات عسكرية اقتحمت القرية وشرعت بمداهمة المنازل وتفتيشها والعبث بمقتنياتها والتحقيق مع الأهالي واستفزازهم.

وذكروا أن عشرات الجنود المشاة انتشروا في طرقات القرية ولاحقوا الشبان والمارة، فيما جرى اعتقال خمسة شبان عرف منهم: باسل فهد أبو الحاج ورائد صباح وإبراهيم عدنان، والشاب عز الدين عزات بدوان.

واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في أرجاء القرية تخللها إطلاق للرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية، وتصدى الشبان للجنود ورشقوهم بالحجارة وأغلقوا الطرقات أمام الدوريات العسكرية بعد محاصرتهم في إحدى حارات القرية.