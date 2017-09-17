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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل المرابطة هنادي الحلواني

الأحد 17 سبتمبر 2017 11:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل المرابطة هنادي الحلواني

قناة الأقصى

اقتحم مستوطنون صهاينة صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت قوة من جيش الاحتلال معلمة في المسجد الأقصى وشابين من القدس.

وقالت مصادر مقدسية إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة، ونفذت جولات استفزازية.

وأشارت إلى تواجد عدد كبير من المصلين وطلبة العلم في الباحات، حيث تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، المعلمة في المسجد الأقصى المبارك هنادي الحلواني عقب مداهمة منزلها في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب بأن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسية الحلواني عقب مداهمة منزلها في حي واد الجوز، وتفتيشه والعبث بمحتوياته ومصادرة بعض المقتنيات.

وأضاف أبو عصب، أن الاحتلال يستهدف المرابطات في المسجد الأقصى حيث اعتقل الممرابطتيْن خديجة خويص وسحر النتشة، إضافة لاعتقال الحلواني فجر اليوم.

وكان الاحتلال اعتقل المقدسية الحلواني عدة مرات وأبعدها عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة كعقاب لها بسبب نشاطها في المسجد.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد الهندي، وأحمد علي أثناء مرورهما عبر حاجز شعفاط العسكري شمالي القدس، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت الشاب علاء نجيب من منزله في طريق الواد الملاصق للأقصى

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي البستان في بلدة سلوان، وأخضعت العديد من الشبان للتفتيش، فيما انتشرت بشارع العين بالبلدة بعد إلقاء زجاجات حارقة باتجاه مركبة للمستوطنين.

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل المرابطة هنادي الحلواني
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل المرابطة هنادي الحلواني
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل المرابطة هنادي الحلواني
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل المرابطة هنادي الحلواني
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل المرابطة هنادي الحلواني
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل المرابطة هنادي الحلواني
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