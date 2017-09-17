الفصائل الفلسطينية ترحب بخطوات حماس الإيجابية لإنهاء الانقسام

قناة الأقصى

رحبت الفصائل الفلسطينية بحل حركة حماس للجنة الإدارية في قطاع غزة والجهود المصرية لإنهاء النقسام، ودعت حركة فتح لاتخاذ خطوات إيجابية موازية لتحقيق المصالحة.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدّت أن قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية إيجابي باتجاه إنهاء الانقسام الداخلي.

ودعا عضو المكتب السياسي بالجبهة رباح مهنا في تصريح صحفي، رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح للتراجع عن جميع الإجراءات تجاه قطاع غزة لتعزيز صمود شعبنا وإنجاح جهود مصر لتحقيق المصالحة، مثمناً جهود القاهرة لإنهاء الانقسام.

وطالب باتفاق سياسي يستند لتفاهمات واتفاقات المصالحة لتطبيق ما اتفق عليه، مؤكداً أن الجبهة ستعمل على دفع الأمور باتجاه إنهاء الانقسام.

وأوضح أن الضمان لتطبيع الاتفاقات هو الضغط الشعبي والفصائلي والرعاية المصرية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالحوار لتعزيز الوحدة والتغلب على المشاكل التي ستواجه تطبيق الاتفاق.

كما رحبت حركة الجهاد الإسلامي بقرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة لإتاحة المجال أمام جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

ودعا القيادي في الحركة أحمد المدلل، حركة فتح ورئيس السلطة للتراجع عن الإجراءات ضد القطاع واتخاذ خطوات مقابلة لإعادة اللحمة والبناء على قرار حركة حماس.

وطالب المدلل فتح بالعمل على إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، شاكراً جهود مصر لتحقيق الوحدة ورعاية حوارات المصالحة.

ودعا القاهرة لاستكمال خطواتها نحو تطبيق التفاهمات وتحقيق الوحدة، مؤكداً أن تطبيق الاتفاقات السابقة هو الضامن أمام تحقيق مصالحة حقيقة.

وثمنت لجان المقاومة في فلسطين في بيان صحفي، خطوة حركة حماس بحل اللجنة الإدارية في غزة، واعتبرتها خطوة مهمة ومتقدمة باتجاه إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.

وأضافت اللجان، أنه من الضروري أن يجري مقابلة ذلك بصدور قرار عاجل وفوري يتم بمقتضاه رفع الإجراءات العقابية كافة ضد أهالي قطاع غزة فورًا والتي شكلت مساسًا واضحًا بحياة المواطنين اليومية.

وأوضحت أن طريق المصالحة والوحدة لا مفر منهما ويعتبران ذخيرة استراتيجية لمواجهة الأخطار كافة التي تتعرض لها قضيتنا التي يراد إنهائها والإجهاز عليها لصالح "المشروع الصهيوني".

وتوجهت لجان المقاومة بالتحية للجهود المباركة والصادقة من القيادة المصرية دورها القومي الطليعي والحريص على فلسطين ومصالحها العليا، وتقريب وجهات النظر وصولاً لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

من جهته قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية، يجب أن يتبعه إعلان السلطة الفلسطينية وقف كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد قطاع غزة مؤخرًا.

وشدد البرغوثي على أن إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية خطوة مهمة تفتح الأبواب لحوار وطني شامل وجاد.

وأضاف "نأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعلان حوار شامل يبدأ من القاهرة حيث يتواجد وفدا فتح وحماس، وأن يؤدي هذا الحوار إلى تنفيذ كافة بنود المصالحة وما تم الاتفاق عليه سابقًا، بما فيه ذلك تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأكد البرغوثي ضرورة أن تكون هذه الخطوة دافعًا لحركة فتح إلى الأمام واتخاذ خطوات مثيلة لإنهاء حالة الانقسام التي أثقلت كاهل الشعب الفلسطيني.

وشدد البرغوثي بالقول "إذا توافقت الحركتان وأعلنوا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإننا كقوى وطنية سنذهب للمشاركة في هذه الوحدة".