حماس تثمّن الجهود المصرية لإنهاء الانقسام

قناة الأقصى

ثمنّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وقدرت عالياً الجهود المصرية الكبيرة المبذولة من أجل تحقيق وحدة شعبنا وإنهاء الانقسام.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن الحركة تقدّر عالياً الجهد المصري والذي تعاطت معه الحركة بشكل مسؤول وبروح وطنية عالية وقدمت نموذجاً وطنياً راقياً واستجابت لكل مستلزمات ومتطلبات نجاحه لما فيه من تعزيز للوحدة ونهوض بالمشروع الوطني وتمتين للنسيج الاجتماعي.

وأكّد برهوم أن هذا يضع أبو مازن وحركة فتح في اختبار حقيقي أمام الجهد المصري وشعبنا الفلسطيني الذي يتطلع إلى استجابة عملية وفعلية لتحقيق طموحاته في وحدة وطنية وشراكة حقيقية.