مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس المحتلتيْن

قناة الأقصى

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتيْن.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من اطرافها الغربية، فيما اقتحم مستوطنون بلدة عورتا جنوب المحافظة.

وفي قلقيلية قالت مصادر محلية، إن 8 آليات عسكرية توغلت في حي كفر سابا في المدينة وداهمت منزل المواطن أحمد نصري عدوان وسلمته بلاغا لمراجعة نجله أحمد مخابرات الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب عبد الفتاح حرب مسكاوي عقب مداهمة منزله في المدينة وتفتيشه والتنكيل بذويه.

كما اندلعت مواجهات أصيب خلالها شاب بعيار مطاطي في القدم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد الهندي وأحمد علي اثناء مرورهما خلال حاجز مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.

وداهمت قوة من شرطة الاحتلال فجر اليوم، منزل المرابطة المقدسية هنادي الحلواني وقامت باعتقالها.

وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة في المدينة واعتقلت الشاب محمود عصام جابر من بيت لحم اضافة الى اقتحام منزل الشهيد نضال صدوق في شارع الصف.

واعتقلت قوة من جيش الاحتلال الشاب أحمد أبو عياش والفتى خطاب أبو مارية من بلدة بيت أمر شمال الخليل فجر اليوم.

كما وداهمت دوريات الاحتلال قرية كفر عين شمال غرب رام الله، واعتقلت الشاب حسن إبراهيم السيد (20عامًا)، من جنين واستولوا على دراجة نارية كان يقودها.