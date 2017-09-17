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استجابة للجهود المصرية..

حماس تحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة

الأحد 17 سبتمبر 2017 05:31 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس تحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة

قناة الأقصى - غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، داعيةً حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن هذا الإعلان يأتي استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأضافت إن ذلك يأتي حرصاً على تحقيق أمل شعبنا الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية.

وبينت الحركة موافقتها على إجراء الانتخابات العامة.

كما أبدت استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011م كافة.

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