أشرف العجرمي.. سقوط وطني مدوٍ مع سبق الإصرار

قناة الأقصى - غزة

أثارت تصريحات لوزير الأسرى في سلطة رام الله سابقا أشرف العجرمي زعم فيها أن دفع رواتب الأسرى "يشجع العنف"، ردود أفعال غاضبة بين الأوساط الفلسطينية، وسط مطالبات بالضغط على قيادة السلطة للتوقف عن هذه السياسة والتصريحات المشينة.

وكان العجرمي قد قال خلال مؤتمر تطبيعي عقد في القدس المحتلة بمناسبة مرور 24 عاما على اتفاق “أوسلو” بمشاركة ضباط متقاعدين في جيش الاحتلال، أن دفع رواتب للأسرى الفلسطينيين يشجع على العنف.

وتقدمت فصائل وقوى فلسطينية ومؤسسات حقوقية ببيانات عاجلة تؤكد رفضها لمثل هذه التصريحات المشينة، مشددة على أن هذه التصريحات اللاوطنية تمثل نهجا لقيادة السلطة، وهي خارجة عن أعراف وتقاليد شعبنا، وتفضح حجم التساوق والتماهي مع سياسات الاحتلال.

وفي هذا السياق، أدانت فصائل المقاومة في غزة تصريحات العجرمي، لافتة إلى أن "هذه التصريحات طعنة لشعبنا الفلسطيني، وتنكرا لتضحيات أسرانا وخدمة مجانية للاحتلال، وتشجيعًا له للتمادي في مخططاته واستهدافه لأسرانا البواسل".

وأضافت "هذه التصريحات اللاوطنية تمثل نهجًا لقيادة السلطة، وهي خارجة عن أعراف وتقاليد شعبنا، وتفضح حجم التساوق والتماهي مع سياسات الاحتلال، والدور الذي تلعبه قيادات السلطة بدعم وتشجيع من رئيسها محمود عباس في تجريم المقاومة ونضال الأسرى وتجميل صورة الاحتلال أمام العالم بدلًا من ملاحقته ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا وأسرانا"، على حد تعبيرها.

من ناحيتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن مثل هذه التصريحات تسيء لشبعنا وقضيتنا وأسرانا على وجه الخصوص، مبينة أن قضية الأسرى أسمى من أن يتحدث فيها شخص مثل العجرمي، يلهث خلف رضى الإسرائيليين.

وشدد القيادي بالحركة عبد الرحمن شديد على أن محاولات بعض الشخصيات الفلسطينية التابعة للسلطة لاسترضاء الاحتلال على حساب قضايا شعبنا، تعكس مدى الفجوة بينهم وبين الشعب الفلسطيني، وهي فجوة تشكلت بفعل نهج القائمين على مسلسل التنازلات المستمر منذ أوسلو وحتى اللحظة الراهنة.

وطالب شديد بضرورة تكامل جهود الفصائل الفلسطينية كاملة، ووقوفها في وجه من يسيء لشعبنا وأسراه، كما دعا إلى محاسبة العجرمي وكل من يسيء لشعبنا ونضاله.

بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن ما ورد على لسان العجرمي يستدعي المساءلة والمحاسبة والمحاكمة بدلا من ملاحقة ومحاكمة الأحرار والشرفاء من نشطاء العمل السياسي والاجتماعي وتلفيق التهم لهم!!

واستنكر مسؤول المكتب الاعلامي للحركة داود شهاب، هذه التصريحات، مؤكداً أن العبارات التي وردت على لسان العجرمي تأتي في سياق السعي الحثيث لأصحاب نهج "أوسلو" لكسب رضا الاحتلال واستجداء قبوله بهم شركاء لإكمال مسيرة "أوسلو" وملاحقه الانهزامية.

وأضاف شهاب، أن هذه العبارات تتساوق تماماً مع الضغوط الأمريكية والصهيونية الرامية لمحاصرة القوة الحية والحرة واستنساخ وجوه مطبعة تخم أهداف الاحتلال ومخططاته.

ودعا شهاب، القوى الحية المقاومة والمناضلة لتوحيد جبهتها في مواجهة هذا النهج وأدعيائه ممن يلحقون الضرر بأهداف شعبنا ومسيرته ومصالحه العليا.

من ناحيته، استنكر مكتب إعلام الأسرى هذه التصريحات، قائلة إن العجرمي اساء فيها لقيم الشعب الفلسطيني الوطنية وتضحيات مقاومته الأصيلة، ومنها الشهداء والأسرى.

واعتبر اعلام الأسرى في تصريح صحفي تصريحات العجرمي غير مسئولة وغير وطنية وتتماهى مع مواقف الاحتلال من المقاومة ومن رواتب الأسرى، بل وتشجع الاحتلال على إجراءاته التعسفية والقمعية بحق شعبنا وأسرانا.

ودعا العجرمي للاعتذار لشعبنا وأسرانا عن هذه التصريحات المسيئة والتي مست مشاعر كل أبناء شعبنا.