تناول 6 وجبات يحسّن مستوى السكر ويقلل الجوع

قناة الأقصى

قالت دراسة طبية إنه من الأفضل تناول ست وجبات يوميا بدلا من ثلاث، مع الحفاظ على مجموع السعرات الحرارية ثابتا، لتحسين السيطرة على الجوع وعلى مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ومن يعانون من السكري أو مرحلة ما قبل الإصابة به.

وقارنت الدكتورة إميليا بابا قسطنطينو من الجامعة الزراعية في أثينا مع زملائها من كلية الطب بالجامعة ومستشفى جامعة أتيكون وجامعة هاروكوبيو، تأثيرات نمطين من وجبات الطعام مع سعرات حرارية متطابقة على أيض الغلوكوز والشبع، وهما: تناول إما ثلاث أو ست وجبات يوميا مع الحفاظ على مجموع السعرات الحرارية ثابتا.

وحلل الفريق حالات 47 شخصا يعانون من السمنة المفرطة، وقيّموا وزن المشاركين كل أسبوعين، ووجهوا لهم أسئلة عن الشعور بالجوع والشبع والرغبة في تناول الطعام.

وعلى الرغم من أن وزن الجسم ظل مستقرا طوال الدراسة، فإن المشاركين الذين كانوا يتبعون خطة ست وجبات شهدوا انخفاضا في مستوى الغلوكوز بعد اختبار مستوياته في الدم، مما يشير إلى تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم.

وفي المجموعات التي تعاني من مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري وطبقت خطة ست وجبات، تأخر الوقت الذي يستغرقه الغلوكوز في الدم للوصول إلى الذروة بعد تناول السكريات.

كما أبلغ المشاركون الذين اتبعوا ست وجبات عن انخفاض كبير في مستويات الجوع، ورغبة أقل في تناول الطعام.

وتشير النتائج إلى أن زيادة وتيرة الوجبات التي تستهلك في أوقات منتظمة، قد تكون أداة مفيدة للأطباء الذين يعالجون مرضى السكري والسمنة المفرطة.