المقاومة بغزة: تصريحات العجرمي خدمة مجانية للاحتلال

قناة الأقصى - غزة

أدانت فصائل المقاومة في غزة مساء السبت تصريحات وزير الأسرى الأسبق أشرف العجرمي، والتي قال فيها إن دفع رواتب الأسرى "يشجع العنف".

وقالت الفصائل في بيان لها "إن هذه التصريحات طعنة لشعبنا الفلسطيني، وتنكرا لتضحيات أسرانا وخدمة مجانية للاحتلال، وتشجيعا له للتمادي في مخططاته واستهدافه لأسرانا البواسل".

وتابعت "هذه التصريحات اللاوطنية تمثل نهجا لقيادة السلطة، وهي خارجة عن أعراف وتقاليد شعبنا، وتفضح حجم التساوق والتماهي مع سياسات الاحتلال، والدور الذي تلعبه قيادات السلطة بدعم وتشجيع من رئيسها محمود عباس في تجريم المقاومة ونضال الأسرى وتجميل صورة الاحتلال أمام العالم بدلًا من ملاحقته ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا وأسرانا"، على حد تعبيرها.

ودعت الفصائل قوى شعبنا وفصائله الوطنية "للضغط على قيادة السلطة للتوقف عن هذه السياسة والتصريحات المشينة والتصدي لهذا النهج المجرد من كل القيم والأخلاق الوطنية"، لافتة إلى أن الصمت على مواجهة هذه التصريحات وأصحابها تعتبر تشجيعا لغيرهم للتسابق لنيل الرضا الصهيوني".

وكان العجرمي قال في تصريحات له خلال مؤتمر نظم بمناسبة مرور 24 عاما على اتفاق أوسلو: "إن دفع مبالغ مالية مرتفعة لأسر منفذي العمليات يشجع على العنف، وعندما كنت وزيرًا لشؤون الأسرى لم أكن ألتزم بذلك".