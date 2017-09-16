أجهزة السلطة في الضفة تعتقل 5 بينهم طالب جامعي

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية خمسة مواطنين بينهم طالب جامعي، فيما تواصل اعتقال آخرين على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي رام الله اعتقلت مخابرات السلطة الطالب في جامعة بيرزيت وسكرتير لجنة التخصصات في مجلس اتحاد الطلبة يحيى علوي؛ على خلفية عمله النقابي في الجامعة.

من جانبه مدد جهاز الوقائي في رام الله اعتقال كل من عبد الرحمن الواوي وسالم أبو صفية، وإبراهيم نصر، ومجاهد علقم، وأحمد علقم لمدة 15 يوماً.

وفي نابلس اعتقلت أجهزة السلطة المواطنَين خليل الفوزي ونافذ حسين منذ عدة أيام، على خلفية استقبال أسير محرر من سجون الاحتلال، فيما مددت المخابرات اعتقال الأسير المحرر محمد صادق قط 14 يوماً.

إلى ذلك اعتقلت المخابرات العامة في قلقيلية الشاب إسلام هلال بكر قبل 4 أيام، فيما اعتقل الوقائي يوم الأربعاء الماضي الشيخ بسام ياسين دون أي تهمة.