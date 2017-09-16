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جاهزون للحوار مع حركة فتح بدون شروط

بدران: حماس أرجأت سفر وفدها من القاهرة لإعطاء مجال للجهود المصرية

السبت 16 سبتمبر 2017 02:25 م بتوقيت القدس المحتلة

بدران: حماس أرجأت سفر وفدها من القاهرة لإعطاء مجال للجهود المصرية

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران إن وفد الحركة أرجأ سفره من القاهرة لإعطاء مجال للمصريين لإقناع حركة فتح للقدوم إلى القاهرة والبدء بحوار جاد وحقيقي.

وأوضح مسؤول العلاقات الوطنية بالحركة في سلسلة تغريدات عبر تويتر اليوم السبت، أن وفد الحركة أتى إلى القاهرة وقد أعلن جاهزيته للحوار مع حركة فتح دون شروط مسبقة، متمنياً على الإخوة في فتح أن يعلنوا استعدادهم للحوار دون شروط أيضا.

وأشار بدران إلى أن الموقف من اللجنة الحكومية الإدارية واضح ومعلن وهو أن الحركة مستعدة لحلها فورا، وأن المصريين يعرفون ذلك ويقدرونه، لكن المسألة مرتبطة برد إيجابي من حركة فتح.

وأفاد بدران بأنه اتصل بعدد من القيادات الوطنية؛ وكلها عبرت عن تقديرها لموقف حماس من المصالحة، موضحاً بأن بيان الحركة الأخير لقي ترحيبا وتقديرا من مصر ومن الفصائل الفلسطينية.

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