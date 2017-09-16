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صرح خلال لقاء تطبيعي مع الاحتلال

الفصائل تستنكر تصريحات العجرمي المسيئة لتضحيات الشعب

السبت 16 سبتمبر 2017 12:05 م بتوقيت القدس المحتلة

الفصائل تستنكر تصريحات العجرمي المسيئة لتضحيات الشعب

استنكر مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب ما ورد على لسان الوزير السابق في حكومة السلطة أشرف العجرمي خلال لقاء تطبيعي في القدس المحتلة.

وقال إن ما ورد على لسان العجرمي يستدعي المساءلة والمحاسبة والمحاكمة بدلاً من ملاحقة ومحاكمة الأحرار والشرفاء من نشطاء العمل السياسي والاجتماعي وتلفيق التهم لهم!! 

كما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي بخصوص رواتب الأسرى ليست غريبة على رجل يُمثّل نهجاً إمتهن التنازلات والتحريض على المقاومة، وأحد النماذج التي أنتجتها أوسلو ومدرسة دايتون، وأحد رموز ومروجي التطبيع مع الاحتلال، ومن أولئك الموقعين على وثيقة جنيف والتي تتنازل عن حقوق شعبنا وعلى رأسها حق العودة.

من جانبها اعتبرت لجان المقاومة الشعبية أن تصريحات الوزير أشرف العجرمي في مؤتمر تطبيعي هي إستمراء للذل وإنتهاج للخيانة كأسلوب حياة وإسترزاق عبر مهاجمة أسرانا وتشويه نضالاتهم خدمة لأسياده الصهاينة.

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