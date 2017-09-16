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اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال بالضفة المحتلة

السبت 16 سبتمبر 2017 07:19 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال بالضفة المحتلة

قناة الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، عدداً من المواطنين في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، وشنت حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين تخللها مواجهات مع الشبان.

وأفادت مصادر محليةأن قوة عسكرية صهيونية داهمت منزل المواطن سامي أبو عرقوب في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل، وعاثت فيه فسادًا، واعتقلت نجليه نزار (19 عامًا)، وباسل (22عامًا).

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال صادرت خلال عملية التفتيش مجوهرات ومبلغ مالي يقدر بـ 20 ألف شيكل وثلاثة اجهزة حاسوب.

 وفي عورتا، اقتحمت خمس دوريات للاحتلال البلدة من المدخل الشمالي، وانتشر الجنود مشاة بالقرب من المسجد القديم ومدرسة الذكور، فيما توقفت دورية أمام مقبرة البلدة لمدة ساعة قبل انسحابها. 

وفي سلفيت، اندلعت فجراً مواجهات واسعة في بلدة دير استيا قضاء المدينة شمال الضفة المحتلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمة أحد المنازل.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن إسماعيل كوكش في البلدة وفتشوه ونكلوا بذويه وحققوا معهم، كما داهموا عددا من المنازل المجاورة.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت مع المواطنين الذين رشقوا الجنود بالحجارة والذين بدورهم أطلقوا القنابل الغازية والصوتية بكثافة تجاه المواطنين ومنازلهم.

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