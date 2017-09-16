الإحصاء المركزي يبدأ المرحلة الثانية من التعداد بفلسطين

قناة الأقصى

أطلق جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني المرحلة الثانية للتعداد "مرحلة الحصر والترقيم" في فلسطين.

وأعلنت علا عوض، رئيس الاحصاء الفلسطيني أن مندوبو التعداد، سيقومون اعتباراً من 2017/09/16 ولغاية 2017/10/31 بتنفيذ المرحلة الثانية من الفعاليات الميدانية للتعداد، وتتمثل هذه المرحلة في حصر وترقيم المباني والوحدات السكنية والمنشآت في جميع المحافظات الفلسطينية، من خلال وضع أرقام باستخدام قلم شمعي أزرق على مداخل المباني والوحدات السكنية وقلم شمعي أحمر على مداخل المنشآت

وأوضحت، أن مندوبو التعداد سيقومون بزيارة جميع المساكن والسكان خلال الفترة من 16/09-31/10/2017 لاستيفاء استمارة حصر المباني والوحدات السكنية، والتي تحتوي على البيانات التعريفية للمبنى مثل: اسم المبنى، اسم المالك، إضافة الى البيانات المتعلقة بخصائص المبنى مثل: نوع المبنى، مادة البناء، عدد الطوابق، استخدام المبنى، ملكية المبنى، سنة التأسيس للمبنى، وعدد الوحدات السكنية في المبنى وملكيتها واستخداماتها. ونأمل من جميع المواطنين التعاون مع فريق التعداد وتوفير البيانات المطلوبة.

كما سيقوم المندوبون بزيارة جميع المنشآت والمحال التجارية خلال الفترة من 16/09-31/10/2017 لاستيفاء استمارة حصر المنشآت، والتي تحتوي على البيانات التعريفية للمنشأة مثل: الاسم، الموقع، إضافة الى بيانات اقتصادية حول نشاطها، تنظيمها الاقتصادي، كيانها القانوني، ملكيتها، تسجيلها، رأس المال، عدد العاملين فيها، وسنة تأسيسها، ونتطلع لتعاونكم معنا في توفير البيانات المطلوبة.

ونوهت إلى المندوبين سيقومون أثناء الزيارة للمواطنين ضمن "مرحلة حصر وترقيم المباني والوحدات السكنية" بتسليمهم استبياناً تذكيرياً يحتوي على البيانات الأساسية لأفراد الأسرة.

ودعت عوض المواطنين إلى التعاون من خلال استيفاء الاستبيان من قبل رب الأسرة أو أحد أفرادها البالغين بالبيانات المطلوبة بعد قراءة التعليمات الخاصة باستيفائه، والتأكد من صحة البيانات التي يتم استيفاؤها، والاحتفاظ به وتسليمه للعداد عند زيارته للأسرة خلال الفترة من 01 – 24/12/2017.