غزة وخانيونس تودّع القسّاميين الدمياطي وأبو عابد

قناة الأقصى - غزة

ودعت جماهير غفيرة من مدينتي غزة وخانيونس ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشهيدين القساميين خليل الدمياطي ويوسف أبو عابد اللذان استشهدا إثر انهيار نفقين للمقاومة.



ففي مدينة غزة ذكر مراسلنا أن جماهير غفيرة من حي الشيخ رضوان شيعت ظهر الجمعة، جثمان الشهيد القسامي خليل الدمياطي، والذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة.



وأضاف أن عناصر من كتائب القسام وقيادات حركة حماس، ونواب المجلس التشريعي، والمئات من المواطنين، شاركوا في مسيرة التشيع التي انطلقت نحو مقبرة الشيخ رضوان، بعد تأدية صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد "الغفران".



وفي مدينة خانيونس شيعت جماهير غفيرة بعد صلاة الجمعة جثمان الشهيد القسامي يوسف صبري أبو عابد من سكان بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.



وانطلق موكب التشييع من أمام مسجد حمزة وسط البلدة بمشاركة جماهير غفيرة من المواطنين وقادة الحركة والكتائب ومجاهدي كتائب القسام، متجهين إلى مقبرة المدينة.



وزفت كتائب القسام في بيانها العسكري مساء الخميس الشهيد القسامي/ خليل باسم خليل الدمياطي (32 عاماً) من حي الشيخ رضوان بغزة، والشهيد القسامي / يوسف صبري أبو عابد (22 عاماً) من منطقة بني سهيلا بخانيونس، اللذان لقيا ربهما شهيدين –بإذن الله تعالى- مساء الخميس 14/09/2017م إثر انهيار نفقين للمقاومة.



وقالت الكتائب في بيانها :"جاءت شهادتهما بعد مشوار جهادي عظيم ومشرّف، وبعد عمل دؤوبٍ وجهادٍ وتضحيةٍ، نحسبهما شهداء ولا نزكي على الله أحداً".