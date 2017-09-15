  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

استشهدا إثر انهيار نفق للمقاومة

بالصور والفيديو : غزة وخانيونس تودّع القسّاميين الدمياطي وأبو عابد

الجمعة 15 سبتمبر 2017 03:33 م بتوقيت القدس المحتلة

غزة وخانيونس تودّع القسّاميين الدمياطي وأبو عابد

قناة الأقصى - غزة

ودعت جماهير غفيرة من مدينتي غزة وخانيونس ظهر اليوم الجمعة، جثمان الشهيدين القساميين خليل الدمياطي ويوسف أبو عابد اللذان استشهدا إثر انهيار نفقين للمقاومة.

ففي مدينة غزة ذكر مراسلنا أن جماهير غفيرة من حي الشيخ رضوان شيعت ظهر الجمعة، جثمان الشهيد القسامي خليل الدمياطي، والذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة.

وأضاف أن عناصر من كتائب القسام وقيادات حركة حماس، ونواب المجلس التشريعي، والمئات من المواطنين، شاركوا في مسيرة التشيع التي انطلقت نحو مقبرة الشيخ رضوان، بعد تأدية صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد "الغفران".

وفي مدينة خانيونس شيعت جماهير غفيرة بعد صلاة الجمعة جثمان الشهيد القسامي يوسف صبري أبو عابد من سكان بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مسجد حمزة وسط البلدة بمشاركة جماهير غفيرة من المواطنين وقادة الحركة والكتائب ومجاهدي كتائب القسام، متجهين إلى مقبرة المدينة.

وزفت كتائب القسام في بيانها العسكري مساء الخميس الشهيد القسامي/ خليل باسم خليل الدمياطي (32 عاماً) من حي الشيخ رضوان بغزة، والشهيد القسامي / يوسف صبري أبو عابد (22 عاماً) من منطقة بني سهيلا بخانيونس، اللذان لقيا ربهما شهيدين –بإذن الله تعالى-  مساء الخميس 14/09/2017م إثر انهيار نفقين للمقاومة.

وقالت الكتائب في بيانها :"جاءت شهادتهما بعد مشوار جهادي عظيم ومشرّف، وبعد عمل دؤوبٍ وجهادٍ وتضحيةٍ، نحسبهما شهداء ولا نزكي على الله أحداً".

غزة وخانيونس تودّع القسّاميين الدمياطي وأبو عابد
غزة وخانيونس تودّع القسّاميين الدمياطي وأبو عابد
غزة وخانيونس تودّع القسّاميين الدمياطي وأبو عابد
غزة وخانيونس تودّع القسّاميين الدمياطي وأبو عابد
غزة وخانيونس تودّع القسّاميين الدمياطي وأبو عابد
غزة وخانيونس تودّع القسّاميين الدمياطي وأبو عابد
غزة وخانيونس تودّع القسّاميين الدمياطي وأبو عابد
غزة وخانيونس تودّع القسّاميين الدمياطي وأبو عابد
غزة وخانيونس تودّع القسّاميين الدمياطي وأبو عابد
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صورة أرشيفية

شهيدان قساميان في غزة وخانيونس بانهيار نفقين للمقاومة
thumb

الأسيران شديد وأبو فارة ينتصران على السجان

الأسيران شديد وأبو فارة يؤكدان استمرارهما في الإضراب

الاحتلال يقرر تجميد الاعتقال الإداري للأسيرين شديد وأبو فارة
شديد وأبو فارة

تدهور الوضع الصحي للأسيريْن المضربين شديد وأبو فارة

الأخبار الرئيسية

منذ 5 ساعات

إصابات بالاختناق خلال مواجهات ببيت أمر في الخليل
منذ 16 ساعة

شهيدان قساميان في غزة وخانيونس بانهيار نفقين للمقاومة
منذ 19 ساعة

مهرجان صلح وطني لعوائل 14 شهيدا من ضحايا الانقسام
منذ 8 ساعات

الاحتلال يعتقل فتيين في القدس
منذ 21 ساعة

السلطة تواصل الاعتقالات على خلفية سياسية
منذ الأمس

البردويل: المصالحة المجتمعية حققت إنجازات مهمة

مقالات

ليست اللجنة الإدارية ولكن نهج عباس الانفرادي

ليست اللجنة الإدارية ولكن نهج عباس الانفرادي

مصطفى الصواف
قبل أن تنفجر القنبلة

قبل أن تنفجر القنبلة

وسام عفيفة
حماس والمزايدة الجهادية

حماس والمزايدة الجهادية

ساري عربي
هنية والمحاور الثلاثة

هنية والمحاور الثلاثة

د. عصام شاور