الاحتلال يعتقل فتيين في القدس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الجمعة، فتيين خلال اقتحامها بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأنه في الساعات الأولى من فجر اليوم، اعتقل الاحتلال الفتيين محمود الأعور (16 سنة)، وإسلام النتشة (15 عاماً)، خلال اقتحام قواته بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وفي رام الله وسط الضفة المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيتونيا، وداهمت منزلين في البلدة.

وذكرت محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلين للشقيقين أسامة، وحمودة الجمل، وصادروا تسجيلات كاميرات المراقبة الموضوعة على شرفة وفي محيط المنزلين.

واندلعت مواجهات قرب مدرسة ذكور بيتونيا الثانوية وسط إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل والصوت باتجاه الفتية والشبان دون وقوع إصابات.