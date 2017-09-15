واتساب يستعد لإطلاق خاصية حذف الرسائل بعد إرسالها

يستعد تطبيق واتساب لإطلاق خاصية حذف الرسائل بعد إرسالها من جهازي المرسل والمستقبل، وهو ما قد يحقق رغبة الكثير من المستخدمين حول العالم، بحسب مواقع تقنية.

ووفق صور نشرها موقع "دابليو إي وا بيتا أنفو" المتخصص في تحليل النسخ التجريبية، فإن الميزة الجديدة تعمل بنجاح، لكن بعض التقارير تشير إلى أن الحذف سيشمل فقط الرسائل التي لم تقرأ.

وأشار الموقع أيضا إلى أن المدة التي سيسمح فيها بحذف الرسائل يجب ألّا تتجاوز خمس دقائق بعد إرسال الرسالة سواء كانت على شكل نص أو صورة أو مقطع فيديو.

لكن، لم يذكر حتى الآن موعد تعميم الميزة الجديدة التي ينتظرها المستخدمون بكل شغف.

وتملك الخدمة مليار مستخدم نشط يوميا وأكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط شهريا، يرسلون 55 مليار رسالة يوميا، حسب ما أعلنت الشركة في شهر يوليو/تموز الماضي.