استشهاد قسامي من غزة إثر انهيار نفق للمقاومة

قناة الأقصى - غزة

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مجاهدا من مدينة غزة إثر انهيار نفق للمقاومة.

وقالت الكتائب في بيان لها مساء الخميس، إن المجاهد خليل باسم الدمياطي 32 عاما من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة.

وأضاف البيان: "جاءت شهادته بعد مشوار جهادي عظيم ومشرّف، وبعد عمل دؤوبٍ وجهادٍ وتضحيةٍ، نحسبه شهيداً ولا نزكي على الله أحداً".

وتطلق المقاومة لقب "شهداء الإعداد" على الشهداء الذين يرتقون في مهمات عسكرية أثناء التدريب والإعداد وفي حوادث عرضية، استعدادا لأي مواجهة مقبلة مع الكيان الصهيوني.

وتعتمد المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام بشكل كبير على الإعداد والتجهيز وأحد أسلحتها حفر الأنفاق بكافة أنواعها، وتصنيع الصواريخ والعبوات والقنابل، والتدريبات الميدانية والرباط على المناطق الحدودية.