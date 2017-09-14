السلطة تواصل الاعتقالات على خلفية سياسية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية 5 مواطنين بينهم امرأة على خلفية سياسية، فيما تواصل اعتقال العشرات دون أي تهمة.

ففي الخليل اعتقل جهاز الوقائي الشاب محمد أبو غالية من بلدة بيت عوا عقب استدعائه للمقابلة أمس، بينما اعتقل جهاز مخابرات عزام الشويكي لساعات قبل أن يطلق سراحه، على أن يعود للمقابلة مجدداً يوم الأحد القادم.

وفي رام الله اعتقل الأمن الوقائي الشاب محمد هنيني، وهو من كوادر حركة الجهاد الإسلامي.

وهاجمت قوة من الأمن الوقائي في جنين سيارة المواطن بسام دواسة وزوجته رندة زغل في بلدة السيلة الحارثية، حيث اعتقلهما، قبل أن يطلق سراح الزوجة، ليقتحم بعدها البيت ويفتشه، ويصادر جهاز حاسوب وآيباد.

أما في أريحا فقد رفضت مخابرات السلطة السماح لمؤسسة الحق بزيارة الطالب في جامعة النجاح أسعد الطويل، يذكر أن الطويل مضرب عن الطعام لليوم الـ8، وقد نُقل إلى المشفى قبل أيام بعد تردي وضعه الصحي جراء التعذيب الذي تعرض له.