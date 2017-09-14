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حماس بلبنان تستقبل وفدا من الصليب الأحمر الدولي

الخميس 14 سبتمبر 2017 04:49 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس بلبنان تستقبل وفدا من الصليب الأحمر الدولي

قناة الأقصى - بيروت

استقبلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمخيم عين الحلوة في منطقة صيدا بلبنان وفدا من الصليب الأحمر الدولي.

وعرضت حركة حماس في اللقاء الذي عُقد بمقر الحركة، الأربعاء، المستجدات السياسية والأمنية الحاصلة في المخيم، والمساعي التي تُبذل بالتعاون مع جميع القوى السياسية والشعبية من أجل تحصين الوضع الأمني في المخيم.

وشكرت الحركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها الإيجابي وعملها في مخيم عين الحلوة.

بدوره أكد وفد الصليب الأحمر الدولي التزامه الكامل لناحية تأمين العلاج اللازم تجاه المصابين نتيجة الاشتباكات المتكررة في المخيم، وكذلك عرض مشاريعه المستقبلية لتحسين بعض الأمور الخدماتية.

وشدد الوفد على التزامه بتقديم المساعدات للمتضررين ضمن صندوق يخصص لهذا الغرض من قبل المانحين للتخفيف عن العائلات المتضررة.

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