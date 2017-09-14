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هدم منزل المواطن أبو سبيلة بالنقب للمرة الثامنة

الخميس 14 سبتمبر 2017 03:43 م بتوقيت القدس المحتلة

هدم منزل المواطن أبو سبيلة بالنقب للمرة الثامنة

قناة الأقصى-النقب

هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الخميس، منزلًا فلسطينيًا بقرية أم قبو بالنقب المحتل للمرة الثامنة.

وقال شهود عيان، إن أليات الهدم والخراب اقتحمت مدعومة بقوات الشرطة و الخاصة ظهر اليوم عدة قرى في النقب في حملة هدم مستمرة، وطالت حتى اللحظة منزل المواطن سلمان أبو سبيلة بقرية أم قبو شرقي تل السبع، للمرة الثامنة على التوالي خلال العام الجاري.

وذكر الشهود بأن سلطات الاحتلال تذرعت بأن المواطن أبو سبيلة بنى منزله بدون ترخيص.

كما أن قوات وأليات الهدم تتجه حاليًا نحو قرية أم بطين "أبو كف" تمهيدًا لعملية هدم أخرى.

ويريد الاحتلال تهجير واقتلاع نحو 43 قرية فلسطينية تصنفها على أنها غير معترف بها، وذلك عبر مخطط هدم يومي لمنازل أهل هذه القرى ضمن مخطط "برافر" الاقتلاعي للاستيلاء على أراضيها لصالح إقامة مستوطنات صهيونية.

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