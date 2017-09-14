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بالصور : إصابات بمواجهات مع الاحتلال في أبو ديس بالقدس

الخميس 14 سبتمبر 2017 10:09 ص بتوقيت القدس المحتلة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في أبو ديس بالقدس

أصيب أحد الشبان صباح الخميس بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وقال مراسلنا، إن قوات كبيرة من الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في محيط جامعة القدس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية.

وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الشبان والطلبة وقوات الاحتلال في محيط الجامعة أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي، ما أدى لإصابة أحد الشبان بجراح طفيفة في قدمه.

وأضاف أن عشرات الطلبة أصيبوا خلال المواجهات بالاختناق جراء إلقاء وابل كثيف من قنابل الغاز باتجاه الجامعة والمدارس المحيطة بها.

وذكر شهود عيان إلى أن الطلبة وأهالي البلدة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال بإلقاء الحجارة، ومن ثم انسحب الجنود من البلدة.

وتتعرض بلدة أبو ديس بشكل متواصل لعدة اقتحامات واعتداءات من قوات الاحتلال، بحيث تستهدف طلبة جامعة القدس والمدارس المجاورة لها، كما يتخللها حملة اعتقالات.

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في أبو ديس بالقدس
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في أبو ديس بالقدس
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في أبو ديس بالقدس
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