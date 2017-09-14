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أبرز مزايا نظام "iOS 11" الجديد

الخميس 14 سبتمبر 2017 09:51 ص بتوقيت القدس المحتلة

أبرز مزايا نظام "iOS 11" الجديد

أضاف نظام التشغيل الجديد من أبل iOS 11 جملة من التحسينات التي أتاحت مجموعة جديدة من الأدوات لتسهيل الاستخدام وزيادة مساحة المتعة لدى استخدام أجهزة آيفون وآيباد وماك.

وتمت إضافة ميزات جديدة إلى خدمة الملاحظات، والكاميرا، والموسيقى، ومتجر التطبيقات، والصور، والتقويم والعديد من التطبيقات الأخرى.

وكما تشمل تحسينات تتعلق بالآيباد تشمل وظائف تجعله بديلا عن الكمبيوتر المحمول إضافة إلى تطبيقات الواقع المعزز.

وتضم أبرز المزايا الجديدة والتحسينات ما يلي:

نقل الإعدادات

عند شراء جهاز آيفون أو أيباد جديد، يمكنك إعداده بسرعة عن طريق الضغط على الجهاز الجديد بالقرب من جهاز يوس آخر. وبذلك يتم تلقائيا نقل الإعدادات الشخصية، والتفضيلات وكلمات السر على منصة التخزين السحابي آي كلاود.

أركيت ARkit

استحدث 11 iOS  منصة خاصة بالواقع المعزز من أجل تمكين المطورين من بناء نماذج أسرع من قبل في تطبيقاتهم ، وتسمى الأداة اجديدة ARkit (أركيت).

ويمزج أركيت المواد الرقمية والمحتوى مع البيئة المحيطة، مثلما الحال في لعبة البوكيمون غو الشهيرة.

خدمة الخرائط MAPS

طورت أبل خدمة "مابس"، حيث باتت تقدم معطيات مفيدة مثل الحد الأقصى للسرعة ودرجة الحرارة أثناء القيادة، بالإضافة إلى عرض الطوابق التفصيلية للمطارات ومراكز التسوق.

عدم الإزعاج أثناء القيادة

هذه الخاصية تساعد السائقين على التركيز أثناء القيادة، حيث سيشعر الهاتف بك أثناء بالقيادة وسيقوم تلقائيا بتعتيم الشاشة وجعل الإشعارات صامتة.

المساعد الصوتي Smarter Siri

أصبح سيري يتمتع بأصوات ذكورية وأخرى أنثوية. كما تم تعديل طريقة النطق والسرعة والنبرة. ويوفر سيري أيضا خدمة ترجمة الكلمات والعبارات من الإنجليزية إلى الصينية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية.

خدمة الرسائل iMessage

تم تغيير تصميم iMessage على متجر التطبيقات، حيث بات الوصول إلى التطبيقات والملصقات يتم بسهولة، وهو الأمر الذي سيتيح تزيين الرسائل ومشاركة الأغاني.

تزامن إدارة الرسائل

أصبح بالإمكان إدارة محتوى الرسائل على كافة أجهزة iOS 11، فعندما تقوم بحذف رسالة ما على الآيفون ستحذف أيضا على الآيباد والماك.

التصوير والصور

يتيح النظام الجديد التقاط صور أكثر احترافية وبدقة عالية، كما يوفر خاصية التعرض الطويل للضوء التي تسمح بالتقاط الزمن والحركة.

متجر App Store

جرت إعادة تصميم متجر التطبيقات في iOS 11 ليكون اكتشاف التطبيقات أسهل من السابق.

Apple Music

بات بإمكان المستخدم إنشاء حساب يسمح لأصدقائه بتتبعه ومشاركة قوائم التشغيل والاستماع للموسيقى التي يستمع إليها.

Air play 2

يتضمن نظام التشغيل  إصدارا جديدا من إيربلاي يسمى إيربلاي 2 ويتيح للمستخدمين التحكم في أنظمة الصوت ومكبرات الصوت في جميع أنحاء المنزل، وفي وقت واحد.

خدمة الدفع Apple Pay

يمكّن من الدفع واستقبال الأموال بسرعة وسهولة وأمان من خلال تطبيق الرسائل أو من المساعد "سيري" باستخدام بطاقات السحب أو بطاقات الائتمان.

جمع الإشعارات

عمل نظام التشغيل الجديد على تحسين شاشة التأمين بطريقة تجمع جميع الإشعارات في مكان واحد. ويمكنك الاطلاع على جميع الإشعارات في مكان واحد عن طريق سحبها مثل ورقة الغلاف من أعلى الشاشة.

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