الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

يطرأ اليوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس خريفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، مع ظهور السحب المنخفضة على فترات، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم غد الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وخريفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، ويحتمل تساقط رذاذ على بعض المناطق خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.