الاحتلال يعتقل 8 مواطنين خلال حملة مداهمات بالضفة

شنت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من مدن القدس ورام الله وطولكرم ونابلس المحتلة.

فمن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسام عطا لافي شقيق الشهيد محمد لافي خلال اقتحامها مخيم قلنديا، إضافة لاعتقالها الشابين موسى عسيلة 19 عاما، وعلاء محيسن 21 عاما عقب اقتحامها بلدة العيسوية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن أبو زنط عقب مداهمة منزله في مدينة طولكرم فجر اليوم.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، واعتقلت الأسير المحرر حسن قطناني.

كما اقتحمت دوريات الاحتلال شارع عصيرة في مدينة نابلس، واعتقلت الشاب يزن اسليم (25عامًا) بعد مداهمة منزله بعمارة كلبونة.

واندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال لشارع عصيرة مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوها بالحجارة، فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.