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ممثل حماس في لبنان يستقبل سفيرة النرويج في بيروت

الأربعاء 13 سبتمبر 2017 09:20 م بتوقيت القدس المحتلة

ممثل حماس في لبنان يستقبل سفيرة النرويج في بيروت

قناة الأقصى

استقبل ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان علي بركة، سفيرة النرويج في بيروت السيدة لين ليند، واستعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد بركة أن حركة حماس تعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية فوراً تتولى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخاب مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج.

كما قدم بركة شرحاً لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وشدد على ضرورة رفع المعاناة عنهم من خلال إجراء مقاربة شاملة لأوضاعهم السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والأمنية.

وجدد بركة تأكيده على حرص حركة حماس على المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها، وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية ومنع استخدام المخيمات الفلسطينية لاستهداف السلم الأهلي في لبنان.

بدورها، أكدت سفيرة النرويج على دعم حكومتها للمصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

كما جددت السفيرة دعم بلادها لوكالة الأونروا حتى تواصل دورها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم، مشددة على ضرورة دعم ميزانية الأونروا، كما أكدت على ضرورة المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

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