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أبو مرزوق يبحث آخر المستجدات مع سفير روسيا بالقاهرة

الأربعاء 13 سبتمبر 2017 11:29 ص بتوقيت القدس المحتلة

أبو مرزوق يبحث آخر المستجدات مع سفير روسيا بالقاهرة

قناة الأقصى - القاهرة

التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. موسى أبو مرزوق أمس الثلاثاء سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة السيد سيرجى كيربيتشينكو.

وأطلع أبو مرزوق كيربيتشينكو على آخر المستجدات السياسية على صعيد المصالحة الفلسطينية، وما قدمته حركة حماس من ليونة لتذليل العقبات أمامها، كما أطلعه على مجريات زيارة وفد الحركة إلى جمهورية مصر العربية، والوعود المصرية لمستقبل عمل معبر رفح البري.

وتبادل الجانبان بشكل عام وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة وبشكل خاص الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية وانحيازه للجانب الإسرائيلي.

وبدوره رحّب السيد كيربيتشينكو بزيارة حركة حماس المرتقبة إلى روسيا، مؤكداً دعم بلاده للقضية الفلسطينية واعتبارها قضية عادلة، وضرورة الوحدة الوطنية بين القوى الفلسطينية.

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