الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين فلسطينيين؛ بينهم مُصاب بالرصاص، عقب حملة اقتحامات لأنحاء الضفة المحتلة.

وأفاد بيان لقوات الاحتلال، بأنها اعتقلت فجر اليوم، خمسة فلسطينيين، بزعم أنهم "مطلوبون".

وقال البيان إن القوات الصهيونية تعرضت لإلقاء زجاجات حارقة خلال حملة دهم في مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال دهمت مدينة طوباس، واعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين؛ محمد أبو جبارة، ونعمان صوافطة، بالإضافة للشاب ليث ضراغمة والذي تعرض لإصابة بالرصاص الحي في قدمه خلال المواجهات.

كما أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من مدينة جنين خلال حملة اقتحامات شنتها في أحياء المدينة.

وأشارت مصادر إلى اعتقال الشاب علي أنور عبد النبي من بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، عقب دهم منزل عائلته وتفتيشه.