أمن السلطة يعتقل 4 مواطنين على خلفية سياسية

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية 4 مواطنين بينهم 3 محررين، فيما تواصل اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني، وقد نُقل معتقل للمشفى جراء إضرابه عن الطعام وتعرضه للتعذيب.

ففي رام الله اعتقل الأمن الوقائي الأسير المحرر أحمد علقم والأسير المحرر مجاهد علقم والأسير المحرر عبد الواوي.

وفي نابلس اعتقل الوقائي الشاب محمد صادق قط من مكان عمله ظهر أمس في بلدة مادما.

إلى ذلك نُقل الطالب في كلية الآداب في جامعة النجاح أسعد طويل من سجن أريحا المركزي إلى المشفى بعد تردي وضعه الصحي، بسبب التعذيب الذي يتعرض له، وهو مضرب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله قبل أسبوع.