حماس: المقاومة طريقنا للتحرير والاستقلال

قناة الأقصى - غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الذكرى الثانية عشرة للاندحار الصهيوني عن قطاع غزة تمسكها بخيار المقاومة طريقاً لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالتحرير والاستقلال.

ودعت حركة حماس في بيان صحفي الثلاثاء، الشعب الفلسطيني بكل فصائله إلى التوحد تحت هذا الخيار وبذل قصارى الجهود من أجل إنجاحه.

وشددت على أن هذا النصر العظيم الذي حاول البعض التقليل من شأنه شكل نقطة فارقة ودشّن مرحلة جديدة في الصراع، كان ينبغي استثمارها وليس التصدي لها وإعاقة مسارها.

ولفتت الحركة إلى أن مسار التسوية والمفاوضات قد أثبت فشله وأصبح عبئاً إضافياً فوق عبء الاحتلال على كاهل الشعب الفلسطيني المجاهد.

وأكدت أن إصرار المقاومة الفلسطينية الباسلة والتفاف الشعب الفلسطيني حول مشروعها أجبر شارون على تفكيك مستوطناته والاندحار عن غزة، فيما لم يتمكن مشروع أوسلو من أي عملية إخلاء لأي مستوطنة أو تفكيك حاجز على أبواب المدن.

وأشارت إلى فشل كل الاتفاقيات السياسية في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها أوسلو والقاهرة وطابا وواي ريڤر، وعجزت عن إزالة مستوطنة واحدة والتي تشكل رمزاً وجوهراً للمشروع الصهيوني.

وطالبت الحركة رئيس السلطة محمود عباس بالتوقف عن التنسيق الأمني في الضفة والكف عن اعتراض مسار المقاومة والتحرير والتراجع عن سلسلة العقابات التي تستهدف المقاومة وحاضنتها الشعبية في غزة، بل تكريمهم على ثباتهم وصمودهم في وجه آلة البطش والإجرام الصهيونية.

وجددت التأكيد على رفضها الكامل للحصار المضروب على الشعب الفلسطيني عموماً وعلى قطاع غزة خصوصاً، مطالبةً المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا الذي قدم وما يزال يقدم أعظم التضحيات من أجل حريته والكرامة الإنسانية، والإقرار بحقه في العيش على ترابه الوطني بحرية وأمان.

وقالت الحركة في بيانها إن هذا الانتصار سُجل بدماء الشهداء وعذابات الجرحى وآهات الأسرى، وإن المساس بهم أو بعوائلهم من استهداف في الرزق وقطع للرواتب هو استهداف للكرامة الفلسطينية وقتل للقيم الوطنية السامية وتمرد هجين لا يمت لأعرافنا ومبادئنا بصلة.