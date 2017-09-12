اعتقال 18 فلسطينيا من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، 18 مواطنا في حملة اقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين بالضفة المحتلة.

وأفاد بيان لـقوات الاحتلال، بأنه تم اعتقال 18 فلسطينيًا، وأنها عثرت على أسلحة خلال حملة تفتيش في قرية العوجا قرب أريحا.

ففي الخليل، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جلال جمال يغمور بعد اقتحام منزله وتفتيشه في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابيْن براء نبيل ثوابتة ومحمد ثوابتة؛ وهما أسيران محرران، عقب اقتحام بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر عبد الشافي الدحلة عقب دهم منزله في حي البالوع ببلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال منسق "الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال"، مصطفى رياض القط، عقب مداهمة منزله في قرية مادما جنوبي المدينة.

وطالت الاعتقالات أيضا الشابين أدهم جبارين ووسيم مطاحن من مخيم جنين قرب مدينة جنين، والشاب أسعد النجار من قرية بورين جنوبي نابلس.