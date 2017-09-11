  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

متوقع وصولهم قبل منتصف الليلة

تحرك فوج حجاج قطاع غزة باتجاه معبر رفح

الإثنين 11 سبتمبر 2017 08:22 م بتوقيت القدس المحتلة

تحرك فوج حجاج قطاع غزة باتجاه معبر رفح

أكدت هيئة الحدود والمعابر في وزارة الداخلية تحرك فوج حجاج قطاع غزة مساء اليوم الاثنين من منطقة بئر العبد المصرية باتجاه معبر رفح.

وقال الناطق باسم الهيئة هشام عدوان إن بدء تحرك فوج الحجاج تم بعد تأمينهم من قوات الأمن المصرية عقب هجوم اليوم.  

وذكر عدوان أنه من المتوقع وصول فوج الحجاج قبل منتصف الليلة.

وفي وقت سابق أكدت مصادر متطابقة أن حجاج قطاع غزة الذين وصلوا إلى منطقة بئر العبد في طريق عودتهم إلى القطاع بخير بانتظار تأمين السلطات المصرية عودتهم عبر معبر رفح.

ونقلت المصادر عن الفرقة المسؤولة عن تأمين وصول الحجاج في الجيش المصري تأكيدها أن جميع الحجاج بخير وأنهم ينتظرون وصول فرقة تأمين إضافية لتعزيز الأمن في طريق الحجاج أثناء عودتهم إلى غزة مرورًا بسيناء.

وكان علق حجاج من قطاع غزة في منطقة بئر العبد غرب مدينة العريش أثناء عودتهم إلى قطاع غزة بعد تأدية مناسك الحج على أثر الهجوم الذي شهدته سيناء.

وقتل 18 من قوات الأمن المصري بينهم ضباط وأصيب 3 آخرون بينهم عميد في الهجوم الذي تضمن استهداف متزامن لـ 3 سيارات شرطة على طريق بئر العبد العريش في محافظة شمال سيناء بحسب وسائل إعلام مصرية.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أن مسلحين زرعوا عبوة ناسفة على طريق السيارة وأطلقوا النار في اتجاهها، كما فجروا عبوة ناسفة أخرى عن بعد في سيارة مدرعة أخرى ومركبة تشويش على العبوات الناسفة.

وكان المدير الإقليمي للخطوط الجوية الفلسطينية المهندس حاتم أبو ريدة أعلن في وقت سابق اليوم عن إتمام وصول 789 حاجا وحاجة من حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي قادمين من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وقال أبو ريدة إن عدد الرحلات التي وصلت الى القاهرة 3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران، مشيرا إلى أن كافة الترتيبات كانت مجهزة لاستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم وصعودهم إلى الحافلات المجهزة لنقلهم إلى معبر رفح.

وأضاف أنه سيصل حجاج غزة تباعا على مدار الأيام المقبلة.

يذكر أن شركة مصر للطيران تقوم بتنظيم جسر جوى لنقل 2900 حاج وحاجة من حجاج قطاع غزة من المدينة المنورة الى القاهرة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صورة أرشيفية

فتح معبر رفح أربعة أيام لعودة الحجاج
t1v7vjnt7oehblkor2r3nz0gx9f7c9vm

حجاج مكرمة شهداء غزة يغادرون المدينة المنورة
thumb

فتح معبر رفح 5 أيام لعودة الحجاج
21272326_1453673104668760_3537126362384831320_n

حجاج ذوي شهداء فلسطين يتوجهون لمكة لطواف الوداع

فتح معبر رفح لليوم الثاني ومغادرة 1050مسافر وحاج أمس

الأخبار الرئيسية

منذ 7 ساعات

مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى والاحتلال يبعد أحد موظفيه
منذ 8 ساعات

أجهزة السلطة تعتقل 10 مواطنين بينهم محرّرون وجامعيون
منذ 12 ساعة

أبو مرزوق ينفي إجراء مقابلة وإدلاء تصريحات لـ"دنيا الوطن"
منذ 11 ساعة

الاحتلال يهدم جداراً ويعيث خراباً بمقبرة الشهداء في القدس
منذ 13 ساعة

الصحة: خدماتنا قائمة على ما تبقى من أدوية ولوازم طبية
منذ الأمس

فتح معبر رفح أربعة أيام لعودة الحجاج

مقالات

​المظلة الوطنية

​المظلة الوطنية

إياد القرا
من سيوقف الاستيطان اليهودي؟

من سيوقف الاستيطان اليهودي؟

د. فايز ابو شمالة
لقاء ماورير والسنوار

لقاء ماورير والسنوار

د. عصام شاور
المس بالهدوء على حدود غزة

المس بالهدوء على حدود غزة

إياد القرا