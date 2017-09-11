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أجهزة السلطة تعتقل 10 مواطنين بينهم محرّرون وجامعيون

الإثنين 11 سبتمبر 2017 01:33 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 10 مواطنين بينهم محرّرون وجامعيون

قناة الأقصى

تواصل الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة انتهاكاتها بحق المواطنين، حيث اعتقلت 10 بينهم محررون وجامعيون، فيما استدعت مواطناً آخر، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات دون سند قانوني، إذ يواصل أحد المعتقلين إضرابه عن الطعام منذ 6 أيام.

ففي الخليل اعتقلت المخابرات قبل يومين الطالب في جامعة الخليل والمعتقل السياسي السابق محمد جبرائيل العمور، والأسير المحرر مصعب أبو شخيدم، بالإضافة إلى كل من عبد الرحمن الخطيب، وصفوان عمرو، وقصي الفاخوري فيما احتجزت بهاء أبو شخيدم لعدة ساعات، حيث أفادت تقارير بتعرض المعتقل قصي الفاخوري للشبح والتعذيب.

 كما اعتقلت المخابرات الأسير المحرر أحمد أبو سندس من بلدة دورا عقب استدعائه للمقابلة أمس، إلى ذلك اعتقل الوقائي في الخليل أمس الأسير المحرر سيف جمال أبو زينة من مكان عمله، علماً بأنه لم يمضِ على خروجه من سجون الاحتلال سوى شهر، بعد قضائه 22 شهراً.

وفي بيت لحم اعتقل الوقائي الطالب في كلية الدعوة بقلقيلية محمد صومان، فيما اعتقل وقائي قلقيلية منذ يومين زميله في الكلية حمزة أبو شامية من مخيم الفوار.

في السياق استدعى وقائي السلطة في رام الله المواطن خالد التايه للمقابلة في مقراته صباح اليوم.

وضمن سياسية الباب الدوار اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حسن عصفور بعد اقتحام منزله وتفتيشه والاعتداء عليه بالضرب بوحشيه أمام أطفاله، وذلك بعد عدة ساعات من مقابلته لدى مخابرات السلطة في رام الله.

وأما في قلقيلية فيواصل الطالب في جامعة النجاح أسعد الطويل من قرية فرعتا إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله قبل 6 أيام لدى المخابرات، وقد جرى نقله أمس إلى سجن أريحا المركزي، وهو يتعرض للتعذيب الشديد داخل المقر.

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