الاحتلال يهدم جداراً ويعيث خراباً بمقبرة الشهداء في القدس

قناة الأقصى

هدمت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، جداراً ونفذت أعمال تجريفٍ في مقبرة الشهداء الملاصقة لمقبرة اليوسفية عند سور القدس التاريخي من جهة باب الأســباط.

وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الاسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة، إن جرافات الاحتلال اقتحمت مقبرة الشهداء المحاذية لمقبرة اليوسفية، وشرعت بتنفيذ أعمال تجريف، لافتاً الى أن المقبرة تضم رفاة 400 شهيد ارتقوا خلال معركة القدس عام 1967.

وأوضح أنه تم توقيف العمل في المنطقة، في الوقت الذي ستقوم فيه اللجنة بعمل الاجراءات القانونية اللازمة لمنع اختراق هذه المقبرة مرة أخرى.

يذكر أن الاحتلال يعمل منذ سنوات على انشاء حدائق "وطنية تلمودية" في محيط سور القدس التاريخي لطمس المعالم العربية وإضفاء طابع تلمودي تهويدي على المدينة المقدسة.