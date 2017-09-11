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أرقام ونسب العجز كارثية

الصحة: خدماتنا قائمة على ما تبقى من أدوية ولوازم طبية

الإثنين 11 سبتمبر 2017 08:29 ص بتوقيت القدس المحتلة

الصحة: خدماتنا قائمة على ما تبقى من أدوية ولوازم طبية

قناة الأقصى

حذر مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة منير البرش من خطورة الوضع الدوائي في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بوزارة الصحة بعد دخول الازمة بنسب كارثية وغير مسبوقة من العجز والنقص الحاد في قائمة الأدوية والمستهلكات الطبية.

 وقال البرش "إن جملة من خدماتنا التخصصية والنوعية باتت تعمل على ما تبقى من كميات الادوية والمستهلكات الطبية في حين توقف العمل في خدمات أخرى كالقسطرة القلبية حيث 90% من الخدمة متوقفة تماما و90 % من أدوية مرضى السرطان وخدمات الأساسية وأدوية الطوارئ والعمليات وأدوية الامراض المزمنة , وأن 700 مريض بالفشل الكلوي هم اليوم امام 10 أيام فقط تتيح لهم متابعة جلسات الغسيل الكلوي والتي تكفي أدويتهم ومستهلكاتهم الطبية لتلك الفترة , مالم يتم توريد المتطلبات العلاجية لهؤلاء المرضى".

 وأشار إلى أن 40% من قائمة الأدوية الأساسية وصل رصيدها إلى الصفر ما يعني ان 205 من الأصناف الدوائية الأساسية هي اليوم مغيبة قسرا وبقرار سياسي من أرفف مستشفيات قطاع غزة .

ووصف تعنت السلطة في رام الله خلف قرارها بمنع توريد الأدوية إلى غزة بالقرار المجنون واللامسؤول وهو فرض لعقوبات جماعية تطال الحقوق العلاجية لمرضى غزة.

واعتبر البرش أن تجاهل السلطة لكافة النداءات التي أطلقها مرضى غزة يؤكد أن هناك قرار بضرب المنظومة الصحية في غزة وسلب الدواء المخصص لها .

وأكد أن الوزارة في غزة تعمل وعلى مدار الساعة وفي مختلف الاتجاهات لتأجيل حدوث الكارثة.

وثمن البرش دور كافة الجهات التي تواصلت مع الوزارة واطلعت على مدى خطورة الأزمة وما قدمته من حلول إسعافية وقتية لكنها لا ترتقي الى حجم وخطورة أزمة نقص الدواء والمستهلكات الطبية.

وجدد مناشدة وزارة الصحة إلى كافة الجهات المعنية وفي كافة المواقع لممارسة الضغط على السلطة ووزارة الصحة في رام الله لإرسال الحصص الدوائية المخصصة لقطاع غزة .

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