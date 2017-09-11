اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال بالضفة

شنت قوات الاحتلال الصهيونية، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب مدينة جنين واعتقلت مواطنين وانتشرت في شوارع البلدة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل الشيخ الضرير عز الدين عمارنة في البلدة وفتشوه واعتقلوه ونقلوه إلى جهة مجهولة علما أنه خطيب وإمام وداعية معروف.

كما داهموا منزل المواطن غالب محمد عطاطرة واعتقلوه، فيما انتشروا وسط البلدة لساعات وقاموا بعمليات تمشيط سيما في الحي الجنوبي للبلدة.

طولكرم

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وضواحيها وداهمت عددا من المنازل وفتشتها فيما اندلعت مواجهات في أكثر من منطقة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اقتحموا منزلي الأسيرين المحررين أحمد أبو عيشة ونهاد أبو حرب في مخيم نور شمس بطولكرم وفتشوهما واستجوبوا ساكنيها لنحو ساعة.

وأشاروا إلى أن الشبان تصدوا لقوات الاحتلال بالحجارة فيما انتشرت المواجهات في المدينة ومخيمي نور شمس وطولكرم.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية ما أدى لاحتراق غرفة على سطح منزل قرب مسجد عمر بن الخطاب "القديم" في طولكرم حسب بيان للدفاع المدني الذي أخمد الحريق.

رام الله

واعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا بعد اقتحام منزله في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصدر محلي أن دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل المحرر حسن عصفور وقامت بتفتيشه والاعتداء عليه بالضرب، واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.

واعتقل عصفور عدة مرات في سجون الاحتلال، كما اعتقل في سجون السلطة الفلسطينية.