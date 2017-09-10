فتح معبر رفح أربعة أيام لعودة الحجاج

قناة الأقصى - غزة

أعلنت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة أن معبر رفح البري سيفتح أربعة أيام لعودة حجاج القطاع بدءً من يوم غد الإثنين وحتى الخميس المقبل.

وقالت إن فتح المعبر خلال الأيام الأربعة سيكون فقط لعودة حجاج قطاع غزة، بعد عودتهم من أداء مناسك الحج في السعودية.

الجدير ذكره أن السلطات المصرية فتحت المعبر يوم الجمعة الماضي، لعودة حجاج مكرمة الشهداء، وأغلقته فيما بعد، ليعاد فتحه غدا لعودة بقية حجاج القطاع.

وتغلق مصر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بشكل دائم، وتفتحه استثنائيا عدة مرات في العام، ما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية وعدم تمكن المرضى والطلبة والراغبين في السفر من مغادرة غزة.