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بسبب إجراءات السلطة

الصحة: نفاذ 40% من الأدوية والمستهلكات الطبية بمستشفيات غزة

الأحد 10 سبتمبر 2017 10:44 ص بتوقيت القدس المحتلة

الصحة: نفاذ 40% من الأدوية والمستهلكات الطبية بمستشفيات غزة

قناة الأقصى - غزة

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الوضع الدوائي في مستشفيات القطاع وصل إلى مرحلة حرجة للغاية.

وأضاف القدرة في تصريح مقتضب، الأحد، أن الوضع الدوائي صعب للغاية؛ بسبب نفاذ 40% من الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية التي تمس حاجة المرضى في ظل اهمال تحويلاتهم الطبية.

وأوضح أن تقييد سفر المرضى للعلاج بالخارج أدى إلى وفاة 30 مريضاً بسبب اجراءات سلطة رام الله المتماهية مع سياسات الاحتلال الصهيوني في انتهاك الحق في الصحة لمرضى قطاع غزة.

ومنذ أشهر تتخذ سلطة محمود عباس إجراءات غير إنسانية بحق أهل قطاع غزة، عبر وقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية ومصادرة حق الحصول على التحويلات العلاجية للمرضى.

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