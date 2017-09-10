إصابة مسنة باعتداء للمستوطنين في الخليل

أصيبت مسنة فلسطينية بجروح في الرأس إثر رشقها بالحجارة من قبل مستوطنين في البلدة القديمة بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين رشقوا، الليلة الماضية، المسنة هالة أبو رجب (55عاما) بالحجارة أثناء تواجدها على شرفة منزلها، ما أدى لإصابتها بجروح في وجهها، ونقلت إلى مستشفى الخليل لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر أن المئات من مستوطني البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين في الخليل المدججين بالسلاح، هاجموا منزل عائلة التميمي في البلدة القديمة، وأطلقوا عبارات تهديد وسيل من الشتائم عليهم، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لدى العائلة وخاصة الأطفال.