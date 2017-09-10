الاكتئاب يصيب الأطفال أيضا

قال البروفيسور الألماني جيرد شولته-كورنه إن الاكتئاب ليس مرضا يصيب البالغين فقط، بل يهاجم الأطفال والمراهقين أيضا.
وأوضح اختصاصي الطب النفسي للأطفال والمراهقين أن أعراض الاكتئاب لدى الأطفال تتمثل في العزلة الاجتماعية، وعدم الرغبة في مقابلة الأصدقاء، وتدهور المستوى الدراسي، وفقدان الثقة بالنفس، وتدني الإحساس بقيمة الذات، بالإضافة إلى شعور الطفل بالحزن والكآبة، وفقدان الدوافع وسرعة الاستثارة.
وأضاف شولته-كورنه أنه من الصعب التفرقة بين المخاوف والاكتئاب لدى الأطفال، وينبغي استشارة طبيب نفسي إذا استمرت الأعراض سالفة الذكر لأكثر من أسبوعين ولم تعرف أسباب خارجية لها.
وأكد البروفيسور الألماني أن التشخيص المبكر للاكتئاب لدى الأطفال يعزز فرص نجاح العلاج، الذي يقوم على إعادة الثقة بالنفس والإحساس بقيمة الذات إلى الطفل، ومساعدته على التخلص من الأفكار السلبية المسيطرة على ذهنه، وتغيير المواقف المسببة للحزن، مشيرا إلى أنه ينبغي إشراك الأهل في العلاج.