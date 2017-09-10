الاكتئاب يصيب الأطفال أيضا

قال البروفيسور الألماني جيرد شولته-كورنه إن ‫الاكتئاب ليس مرضا يصيب البالغين فقط، بل يهاجم الأطفال والمراهقين ‫أيضا.

‫وأوضح اختصاصي الطب النفسي للأطفال والمراهقين أن أعراض الاكتئاب لدى ‫الأطفال تتمثل في العزلة الاجتماعية، وعدم الرغبة في مقابلة الأصدقاء، ‫وتدهور المستوى الدراسي، وفقدان الثقة بالنفس، وتدني الإحساس بقيمة الذات، ‫بالإضافة إلى شعور الطفل بالحزن والكآبة، وفقدان الدوافع وسرعة ‫الاستثارة.

وأضاف شولته-كورنه أنه من الصعب التفرقة بين المخاوف والاكتئاب لدى ‫الأطفال، وينبغي استشارة طبيب نفسي إذا استمرت الأعراض سالفة ‫الذكر لأكثر من أسبوعين ولم تعرف أسباب خارجية لها.

‫وأكد البروفيسور الألماني أن التشخيص المبكر للاكتئاب لدى الأطفال يعزز ‫فرص نجاح العلاج، الذي يقوم على إعادة الثقة بالنفس والإحساس بقيمة ‫الذات إلى الطفل، ومساعدته على التخلص من الأفكار السلبية المسيطرة على ‫ذهنه، وتغيير المواقف المسببة للحزن، مشيرا إلى أنه ينبغي إشراك الأهل في ‫العلاج.