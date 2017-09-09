أبو مرزوق يلتقي بالمبعوث السويسري لعملية السلام

قناة الأقصى - الدوحة

التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. موسى أبو مرزوق المبعوث السويسري الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط السيد رولان شتينغر، بحضور عضوي المكتب السياسي للحركة حسام بدران وماهر عبيد.

وتطرق أبو مرزوق خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بالعاصمة القطرية الدوحة إلى آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية والتحركات الدولية الأخيرة لحركة حماس.

واستعرض التأثيرات السلبية لقرارات الرئيس محمود عباس تجاه قطاع غزة ومآلاتها المباشرة على المواطنين والقطاعات الخدماتية وتعقيدها للأزمة الإنسانية في القطاع.

وأبدى أبو مرزوق انفتاح حركة حماس على أي جهود تصب في صالح إتمام المصالحة الفلسطينية والتعاون الكامل معها بما فيها الجهود السويسرية.

بدوره أطلع "شتينغر" قيادة حماس خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها الخارجية السويسرية لإتمام المصالحة الفلسطينية ولقاءاته مع مختلف الأطراف الفلسطينية والإقليمية لدعم هذه الجهود.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة أفكار تدعم جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، فيما أبدى "شتينغر" استعداد بلاده لدعم مسيرة إنهاء الانقسام وتذليل العقبات التي تواجهها.