مواجهات مع الاحتلال في خربة جب الذيب ببيت لحم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اندلعت مواجهات مساء اليوم السبت، بين بين مجموعة من النشطاء الفلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الصهيوني التي حاصرت مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدرسة من ثلاث جهات، في محاولة لطرد النشطاء الذين يقومون ببنائها، وذلك تمهيدا لهدمها مرة أخرى.

وشرعت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من القنابل الغازية والرصاص والقنابل الصوتية باتجاه النشطاء والأهالي الذين تحصنوا في المدرسة.

وفي وقت سابق اليوم، أعادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع نشطاء وأهالي، بناء مدرسة جب الذيب والتي هدمها الاحتلال في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.

يذكر أن مدرسة جب الذيب أقيمت لخدمة الطلبة من الصف الأول حتى الرابع، وتتسع لـ64 طالبا، وتقع في منطقة تتوسط تجمعات سكانية.