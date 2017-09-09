هنية يبدأ اليوم زيارة رسمية للقاهرة

قناة الأقصى - غزة

غادر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، ووفد قيادي مرافق له إلى جمهورية مصر، في زيارة رسمية.

ويبدأ اليوم السبت، هنية والوفد القيادي المرافق له الزيارة الرسمية إلى القاهرة.

يتبع...