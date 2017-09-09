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في بيت لحم وطولكرم

تشييع جثماني الشهيدين الصالحي وزهران

السبت 09 سبتمبر 2017 02:23 م بتوقيت القدس المحتلة

تشييع جثماني الشهيدين الصالحي وزهران

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شيعت جماهير غفيرة في محافظتي بيت لحم وطولكرم بالضفة المحتلة، اليوم السبت، جثمان الشهيدين رائد الصالحي، وقتيبة زهران.

وانطلق موكب تشييع الشهيد الأسير الصالحي من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي مرورا بشارع القدس الخليل، وصولا إلى منزل والد الشهيد في المخيم، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة.

وأدى المواطنون صلاة الجنازة على الشهيد في ساحة مدرسة ذكور الدهيشة قبل دفن جثمانه.

وعم الاضراب الشامل مدينة بيت لحم والمناطق المحيطة بها من مدن وقرى ومخيمات حدادا على روح الشهيد الصالحي، الذي استشهد في الثالث من الشهر الجاري في أحد مشافي مدينة القدس، متأثرا بإصابته الخطيرة اثناء اعتقاله من مخيم الدهيشة في السادس من الشهر الماضي.

في بلدة علار بطولكرم، شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الفتى قتيبة زهران، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن على حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

تشييع جثماني الشهيدين الصالحي وزهران
تشييع جثماني الشهيدين الصالحي وزهران
تشييع جثماني الشهيدين الصالحي وزهران
تشييع جثماني الشهيدين الصالحي وزهران
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